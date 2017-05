27 Jahre Café Klatsch

× Erweitern Foto: Cafe Klatsch Café Klatsch Stefan „Stoffel“ Deissler

Seit 1990 ist das Café Klatsch einer der Szene-Hotspots in Mannheim. Und stolz sind Stefan „Stoffel“ Deissler und sein Team, dass sie sich treu und bei „ihrer Linie“ geblieben sind. Der Erfolg gibt ihnen Recht: Neben den Stammkunden, die das Café Klatsch zum Teil von Anfang an begleitet haben, fühlt sich hier auch die junge Community zu Hause, und auch Theaterbesucher, -mitarbeiter und Künstler aus dem nahe gelegenen Nationaltheater schauen gerne vorbei.

Nicht wegzudenken aus dem Klatsch ist Dolo, die mit viel Energie und Tatendrang das Klatsch-Publikum bei Laune hält und für viele einfach auch ein guter Freund geworden ist. Dolo feiert in Kürze ihr 17-jähriges Klatsch-Jubiläum. Zuvor wird aber erst mal der Klatsch-Geburtstag begangen: vom 25. bis 28.5. gibt’s jeden Tag ein neues Special. Angefangen mit „Klatsch am Klavier“ mit Dolo und Special Live-Gästen, „Schnittchen für die Schnittchen“ lautet das Motto am Freitag, bevor am 27.5. die große Partynacht mit Schlager- und Party-Sounds steigt; am Sonntag, den 28.5., gibt’s dann den abschließenden Jubiläums-Kaffeeklatsch. Alles Gute!

25. – 28.5., Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, Mo – Fr ab 17 Uhr, Sa und So ab 16 Uhr, www.facebook.com/CafeKlatschMA