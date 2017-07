25 Jahre CSD Frankfurt

× Erweitern Foto: bjö CD Frankfurt Demo-Startpunkt Römer

Zeit für Rück- und Ausblicke bietet der CSD in diesem Jahr: Stolz kann auf das bisher Erreichte zurückgeschaut werden, gleichzeitig bleiben die grundlegenden Forderungen nach voller, rechtlicher Gleichberechtigung nach wie vor bestehen. In Frankfurt ist der CSD gerade in den vergangenen Jahren weiter in die Mitte der städtischen Aufmerksamkeit gerückt: Der CSD-Empfang im Kaisersaal des Römers gehört zum Beispiel inzwischen zum festen Termin des CSD-Wochenendes. In diesem Jahr wurde der CSD erstmals auch finanziell von der Stadt Frankfurt durch das Amt für multikulturelle Angelegenheiten und die Dezernentin für Integration und Bildung Sylvia Weber mit 10.000 Euro unterstützt.

CSD im Überblick:

Festplatz Konstablerwache

Fr, 14.7., 15 – 1 Uhr

Sa, 15.7., 12 – 1 Uhr

So, 16.7., 12 – 22:30 Uhr

Infostraße Basar der Vielfalt in der Großen Friedberger Straße

Fr, 14.7., 15 – 21 Uhr

Sa, 15.7., 12 – 21 Uhr

So, 16.7., 12 – 20 Uhr

Die Demo

Sa, 15.7., Start um 12 Uhr ab Römerberg

www.csd-frankfurt.de

GAB CSD Booklet 2017 – Das Programmheft

Alle Infos zum CSD gibt’s im handlichen GAB CSD Booklet 2017 – ganz einfach zum In-die-Hosentasche-strecken. Das Booklet ist dieser GAB-Ausgabe beigeklebt und wird natürlich auch am CSD-Wochenende am CSD-Infostand und am Stand des GAB-Magazins erhältlich sein.

CSD-Demonstration

Die queere Community zeigt sich auf der Straße: Selbstbewusst, phantasievoll, „normal“, „queer“, lesbisch, schwul, trans*- und inter-sexuell – gelebte Vielfalt auf der Gass’! Und genau darauf kommt es an: Die CSD-Demo ist so bunt und spiegelt so viele Facetten wieder, wie Menschen daran teilnehmen; denn jeder kann teilnehmen, auch ohne Federn auf dem Kopf. Diversity zählt, denn „Bunte Vielfalt statt braune Einfalt“, ist das Motto des CSD Frankfurt 2017.

Sa, 15.7., Römerberg, Aufstellung 9 bis 11:15 Uhr, Abmarsch um 12 Uhr, Ende gegen 14.15 Uhr, Infos zur Demo und Anmeldung über www.csd-frankfurt.de/wp/demonstration/

Festplatz Konstablerwache

Über 33 Stunden Live-Programm bietet die Showbühne auf der Konstablerwache: DJ-Sets, Live-Bands, Comedy, Travestie – alles findet hier seinen Platz. Die Frankfurter Queens von Jessica Walker über Babsi Heart, Electra Pain, Marlene Deluxe, Ella Vaganza oder den Trash Girls sind dabei, Power-Frau Franca Morgano und die Soul-Formation Munique mit den Vocalisten Tommy Reeve und Dimi Rompos rocken am Samstag und die 90er-Formation Snap! wird am Sonntagabend jede Menge Power auf den Festplatz schicken! Die Showbühne hat auch Platz für Botschaften und Diskussionen: Frankfurts Dezernentin für Integration und Bildung Sylvia Weber wird von hier aus am Samstag den CSD offiziell eröffnen und Christian Setzepfandt lädt zu zwei Talk-Runden mit Fragen an Politiker zur Bundestagswahl 2017. Es gibt nur einen Moment, an dem der Festplatz verstummt: Am Samstag um 18 Uhr in der traditionellen Schweigeminute des CSD Frankfurt im Gedenken an die an Aids Gestorbenen.

Festplatz Konstablerwache

14.7., 15 – 1 Uhr

15.7., 12 – 1 Uhr

17.7., 12 – 22:30 Uhr

Den tagesaktuellen Bühnenplan gibt’s über www.csd-frankfurt.de

Infostraße, Kulturbühne und Stöckelschuhlauf

Unweit der Konstablerwache schließt sich die Große Friedberger Straße an den Festplatz an; hier finden sich die Stände der queeren Gruppen, Vereine, Organisationen und Institutionen, aber auch Stände mit kreativem Kunsthandwerk. Am Ende der Infostraße „Basar der Vielfalt“ präsentiert die Kulturbühne ein alternatives Programm zwischen DJ-Sets, Kleinkunst, Poetry-Slam und Polit-Diskussion: Trans*-, Inter- und Pansexualität wird in diesem Jahr einen thematischen Schwerpunkt haben, insbesondere am Sonntag, wenn Radio Sub, Frankfurts schwule Radiosendung, live vom CSD sendet.

Auch der beliebte Stöckelschuhlauf wird 2017 nicht fehlen: Am CSD-Samstag um 19 Uhr zeigt sich, wer am schnellsten auf waghalsigen High-Heels über die Länge der Infostraße spurten kann!

Infostraße Basar der Vielfalt

Fr, 14.7., 15 – 21 Uhr

Sa, 15.7., 12 – 21 Uhr

So, 16.7., 12 – 20 Uhr

www.csd-frankfurt.de