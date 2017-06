25 Jahre CSD Frankfurt

× Erweitern Foto: bjö CSD Frankfurt

Der Termin rückt näher: Vom 14. bis 16.7. steigt der nächste CSD Frankfurt – und dies wird ein besonderer, denn das Communityfest feiert seinen 25. Geburtstag.

Mit einem „Walk of History“ entlang des Festplatzes an der Konstablerwache wird mit Bildern und kurzen Texten an denkwürdige Ereignisse in der Geschichte des CSD erinnert. Ansonsten steht im Super-Wahljahr 2017 natürlich die Politik im Mittelpunkt der vielfältigen Aktionen. Die Demo am 15.7. startet unter dem Motto „Bunte Vielfalt statt braune Einfalt“ – ein eindeutiges Zeichen an die Gesellschaft, wie wichtig Vielfalt und Diversität für ihre Kreativität und Entwicklung sind.

Auf der großen Bühne der Konstablerwache sind die politischen Talkrunden mit Christian Setzepfandt wie immer fester Bestandteil des CSD-Programms. Auf der Kulturbühne der Infomeile „Basar der Viefalt“, auf dem sich die Communitystände präsentieren, wird am Sonntag insbesondere der Kommunalpolitik auf den Zahn gefühlt – 2018 sind Oberbürgermeisterwahlen in Frankfurt!

Der Startschuss für die „heiße Phase“ des CSD 2017 fällt bereits am 28.6.: Dann lädt die Stadt Frankfurt zum großen Empfang in den Kaisersaal des Römer. Im Anschluss gibt es wie immer einen kleinen Umtrunk in der GrandSeven Bar des Westin Grand Hotel Frankfurt, zu der natürlich alle am CSD Interessierten herzlich eingeladen sind.

14. – 16.7., CSD Frankfurt, mehr Infos über www.csd-frankfurt.de