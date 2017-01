21 JAHRE WEISSENBURG

× Erweitern Foto: Tim Reckmann / pixelio.de Geburtstags Weissenburg

Café, Beratungsstelle, Treff für 17 Trägervereine und -gruppen und deren umfangreiche Aktivitäten: Das Zentrum Weissenburg ist das Herz der Community Stuttgarts. Das schwul-lesbische Zentrum feiert am 5.2. seinen 21. Geburtstag. Zum zwanglosen Event sind alle Freunde, Besucher und Förderer herzlich eingeladen. Das Geburtstagsständchen bringt der Chor musica lesbiana, Gäste aus der Politik runden das Geburtstagsprogramm ab und stellen sich Themen wie die Entwicklung der Arbeit für LSBTT*IQ in Stuttgart, insbesondere in Bezug auf die Situation von Geflüchteten.

5.2., Zentrum Weissenburg, Weissenburgstr. 28, Stuttgart, 14 Uhr, www.zentrum-weissenburg.de