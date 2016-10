20 JAHRE LUGMAN MANNHEIM

LUGMAN

Leder- und Fetischkerle sind in Mannheim bei LUGMAN organisiert. Im Oktober feiert der Verein sein 20-jähriges Bestehen.

Zu Beginn als „Lederclub Mannheim“ gegründet, erweiterte sich die Fetisch-Palette im Laufe der Jahre, dem 2003 Rechnung getragen wurde mit einer Umbenennung in „Leder-Uniform-Gummi-Club Mannheim“, kurz „LUGMAN“. Das einstige Vereinslokal „LC Department“ musste leider 2003 schließen. Man traf und trifft sich seitdem in verschiedenen Mannheimer Locations, derzeit im Café Solo.

Mit den großen Fetisch-Events „Fetisch im Quadrat“ und der alle zwei Jahre stattfindenden Wahl zum Mr Leather Baden Württemberg sind außerdem zwei wichtige Veranstaltungen fest im Terminkalender verankert.

Das 20-jährige Jubiläum wird am Wochenende des 14. bis 16.10. mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Neben dem Welcome-Drink am 14.10. im Café Solo ist Samstag der Haupttag mit Kulturprogramm und dem abendlichen Jubiläumsfest mit dem großen Fetisch-Dinner samt anschließender Party im Trafohaus. Das Wochenende klingt aus mit dem Abschiedsfrühstück am Sonntag im Café Solo.

14. – 16.10., 20 Jahre Lugman, Jubiläumsfest am 15.10. mit Dinner und Party im Trafohaus, Keplerstr. 22, Mannheim, Infos und Tickets über www.lugman.de