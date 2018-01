10 Jahre Zur Hex – ein Hoch auf die alten Zeiten!

× Erweitern Foto: fd Hex_Rene_Charlotte

So schnell vergeht die Zeit. Charlotte und René, die allseits bekannten Gesichter der Szenebar „Zur Hex“ begehen im Februar das zehnjährige Jubiläum der neuen Hex an ihrem jetzigen Standort in der Elefantengasse. Am 3.2. wird aus diesem Grunde gebührend in dem beliebten Clublokal gefeiert und nicht nur auf die alten Zeiten, sondern auch auf die Zukunft angestoßen. Wir wollten mehr über diesen Event erfahren und haben die beiden nach ein paar Details gefragt.

Ihr Lieben, zehn Jahre sind eine stattliche Zeit. Aber eigentlich ist die Hex ja schon viel älter. Warum seid ihr damals aus der Gelbehirschstraße ausgezogen und was erwartet uns zur Jubiläumsfeier?

Der alten ist Hex ist damals buchstäblich die Decke auf den Kopf gefallen. Daher mussten wir raus und sind in die Elefantengasse, in die jetzige Location, umgezogen. Das hatte sich damals zeitlich sehr gut ergeben. Im Rahmen unserer Jubiläumsfeier am 3. Februar wird es einen Welcome-Shooter geben und jede Menge Spaß und gute Laune! Wir wollen ein bisschen feiern und die letzten Jahre noch einmal Revue passieren lassen und auf die alten Zeiten anstoßen. Dazu werden wir in alter Besetzung arbeiten. Zum alten Tresenteam gehört natürlich auch die alte Hex-Musik und wer sich noch erinnern kann, weiß was das bedeutet: Stimmungsmusik und Auftrittsmusik von Charlotte als sie noch im Fummel unterwegs war. Halt alles so auf die alte Schiene gestaltet.

Man kennt euch seit vielen Jahren in der Szene und ihr habt die Hex maßgeblich mitgestaltet. Was war euer schönstes Erlebnis und habt ihr neue Pläne für dieses Jahr?

Die schönsten Erlebnisse ergaben sich oftmals zu Weihnachten, Silvester oder zum CSD, wenn man immer mal wieder ein paar Gesichter traf, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte – und wenn die Gäste zu den Partys und Events zwischen den Lokalen herumliefen und ihre Runden drehten.

Für dieses Jahr werden wir die Hex auch weiblichen Gästen gegenüber öffnen. Nur von den schwulen Gästen zu leben, geht leider nicht mehr. Das mag etwas ungewohnt sein, aber der guten Hex-Stimmung keinen Abbruch tun. Die Hex muss sich einfach den neuen Gegebenheiten anpassen. Außerdem werden wir an der einen oder anderen Stelle renovieren. Die alte beliebte Optik bleibt aber erhalten.

Vor allem freuen wir uns jetzt erst einmal alle auf unsere Geburtstagsfeier, wenn wir mit unseren Gästen und der Szene auf die Hex anstoßen werden – wie immer ist jeder herzlich willkommen!

3.2., Zur Hex, Elefantengasse 11, Frankfurt, ab 23 Uhr, www.zur-hex.de