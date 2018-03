10 Jahre DIVA DELUXE

× Erweitern Foto: Anna Koalchuk, pixabay.com, gemeinfrei DivaDeluxe-Aufmacher

Am 17.3. feiert der größte Drag Queen Nachwuchs-Contest Hessens seinen 10. Geburtstag. Zur Jubiläumsfeier haben wir DIVA DELUXE-Macherin Manja und Moderator Pierre interviewt

Es ist der größte Drag Queen Nachwuchs-Contest Hessens und die Jubiläumsausgabe 2018 wird besonders schrill, denn die DIVA DELUXE feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit einem fulminanten Party-Spektakel! Als Höhepunkt stellen sich sechs zuvor im Online-Voting ausgewählte Teilnehmerinnen dem Urteil von Jury und Publikum, mit jeweils zwei Auftritten – Catwalk und Performance. Die Jury ist prominent und national besetzt: Gracia Gracioso aus Mainz, Ryan Stecken aus Berlin, Ripley Myers aus Köln und ex-No Angels Lucy Diakovska aus Berlin bewerten die Leistungen der Queens. Zusammen mit den Publikums-Punkten wird die strahlende Siegerin des Abends ermittelt. Performances gibt es außerdem von Bambi Mercury (DIVA DELUXE 2017), Electra Pain (DIVA DELUXE 2016) und Jury-Mitglied Ryan Stecken. DjCK und Dommy Dean kümmern sich um den passenden Diva-Soundtrack und die Party drum herum. Zur Jubiläumsfeier haben wir DIVA DELUXE-Macherin Manja und Moderator Pierre interviewt.

Die DIVA DELUXE hat sich sei den Anfangstagen im Pulse enorm weiterentwickelt. Wann hattet ihr das Gefühl, dass der Contest zum Super-Event geworden ist?

Pierre: Für mich war es der Moment 2016 im SKYclub: Der Beginn der Show, das Intro, und dann auf die Bühne zu gehen und zu sehen wie voll der Club war. Das war überwältigend und ich habe gemerkt, dass wir keine kleine Pulse-Party mehr sind.

Manja: Mir geht es ähnlich. Als Steffen Lopens mit der DIVA DELUXE in den SKYclub gegangen ist, war es gleich um einige Nummern größer, voller und eindrucksvoller. Toll, dass sich dieses Konzept etabliert hat und die Veranstaltung wächst. Große Fußstapfen!

Das DIVA DELUXE-Konzept wurde von Jahr zu Jahr verfeinert – was hat sich am Reglement 2018 geändert?

Pierre: An den Regeln sehr wenig, bis darauf, dass der Contest nun genderneutral gehalten wird und jeder auf der Bühne willkommen ist.

Manja: Ja, das grundlegende Konzept hat sich bewährt und bleibt quasi unverändert. Auch der Abend wird ähnlich wie in den vergangenen Jahren ablaufen, die Jury-Bewertung wird für das Publikum transparenter und die Finalistinnen dürfen in der Farbe der Jubiläums-DIVA DELUXE den Catwalk laufen: in Pink!

Pierre, du moderierst seit vier Jahren die DIVA DELUXE. Hand aufs Herz: Wie geht’s Backstage zu? Zickenkrieg oder professionelle Showbiz-Nüchternheit?

Pierre: Backstage habe ich bisher jedes Jahr nur viel Spaß erlebt. Man sieht den Kandidatinnen die Freude im Gesicht an. Backstage ist immer eine kleine Party vor der Party. Der Zusammenhalt ist auch fernab der Bühne zu spüren.

Was war euer schrillster Moment in der DIVA DELUXE Geschichte und auf was freut ihr euch dieses Jahr am meisten?

Pierre: Mein schrillster Moment war, als Jimbii Barameda bei ihrem Auftritt blank gezogen hat und plötzlich mit riesigen Brüsten auf der Bühne stand und den Laden abgerissen hat. Auf was ich mich am meisten freue? Ehrlich? Auf die Arbeit mit Manja. Die Vorbereitungen mit ihr machen immer Riesenspaß. Aber sonst natürlich die Show, die überrascht mich jedes Jahr aufs Neue. Wir haben unglaublich talentierte Künstler auf der Bühne, und das seit nun 10 Jahren.

Manja: Ah, der Süße! Mein schrillster Moment? Nicht schrill, nur absolut beeindruckend und wunderschön war für mich Tante Woo auf der DIVA DELUXE 2015 mit roter Turmfrisur, weißem Plüschmantel und einen Song aus dem Phantom der Oper live gesungen: Schock-verliebt! Absolut großartig! Ich freue mich immer auf den Moment, wenn der Laden voll ist, die Leute begeistert sind und die Künstler auf der Bühne einfach alles geben. Dann ist der Großteil meiner Arbeit getan, und ich kann den Abend mit vielen tollen Leuten genießen. Die Aufregung und Anspannung vorher ist groß, die Vorbereitungen, die ich glücklicherweise nicht allein stemmen muss, beginnen Monate vorher. Und wenn der Abend endlich da ist: Adrenalin und Party pur!

10 Jahre DIVA DELUXE am 17.3., Velvet, Weißfrauenstr. 12 – 16, Frankfurt, 22 Uhr, mehr Infos über www.diva-deluxe.com