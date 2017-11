× Erweitern Foto: Miss Mary Diva Deluxe Bambi Mercury wurde Diva Deluxe 2017 – wer wird Diva Deluxe 2018?

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am 17.3.2018 findet das 10-jährige Jubiläum der Diva Deluxe, Hessens größtem Dragqueen-Contest, statt.

Angefangen hatte alles mit einer reinen Mottoparty, bereits ein Jahr später war der Nachwuchswettbewerb auf Highheels über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannt. Das runde Jubiläum wird natürlich mit einer Riesenparty im Klub Velvet gefeiert. Und natürlich können sich auch in diesem Jahr wieder Queens für den Contest bewerben, die den Sprung ins Rampenlicht wagen wollen. Die kompetente Jury für 2018 aus Lucy Diakovska, Ripley Meyers, Electra Pain und Gracia Gracioso hat schon jetzt alle Hände voll zu tun, denn die Bewerbungsphase ist bereits angelaufen;

Anwärterinnen auf den Titel „Diva Deluxe 2018“ sollten sich den 14.1.2018 merken, denn bis dahin sollte ihre Bewerbung eingegangen sein. Sie sollte einen kurzen Lebenslauf, eine Beschreibung der Motivation zur Teilnahme am Contest, einem kurzen Umriss der geplanten Performance sowie zwei Fotos (Portrait und Ganzkörperaufnahme) enthalten.

Aus den bis zum 14.1. eingegangenen Bewerbungen wählt die Jury 12 Teilnehmerinnen für das Online-Voting aus, das am 20.1.2018 startet – die sechs Queens mit den meisten Likes werden zum Final-Contest am 17.3.2018 eingeladen. Die Heels gespitzt und auf in den Wettkampf!

17.3.2018, 10 Jahre Diva Deluxe, Velvet, Weißfrauenstr. 12 – 16, Frankfurt. Bewerbungen bis 14.1.2018 an info@diva-deluxe.com, Teilnahmebedingungen und mehr Infos über www.diva-deluxe.com und www.facebook.com/divadeluxeffm/