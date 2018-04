× Erweitern Foto: bjö CSD Frankfurt

Ein weit gefasstes Motto titelt in diesem Jahr den CSD Frankfurt: „Meine Identität ist nicht verhandelbar“ lautet es.

Das Motto zielt vor allem auf ein rechtskonservatives Lager ab, das nach wie vor bestimmen will, was normal ist und was nicht – sei es den Begriff der Familie auf Vater, Mutter, Kind zu reduzieren oder die Geschlechtsidentität lediglich nach dem äußeren Geschlecht zu bestimmen. Obwohl viele Erfolge wie die Ehe für alle oder die Einführung eines dritten Geschlechts erreicht wurden, gilt es jetzt, diese Rechte und Freiheiten weiterhin zu erhalten.

Zur Mottofindung hatte der CSD-Verein auch in diesem Jahr Vorschläge aus der Community gesammelt und Online zum Voting gestellt. Aus den Abstimmungsergebnissen wählte der Verein das Motto aus. „Meine Identität ist nicht verhandelbar“ ist dabei eine Kombination aus zwei der in der Abstimmung favorisierten Vorschlägen: „Mein Geschlecht, meine Entscheidung“ und „Unsere Gleichstellung ist nicht verhandelbar“. „Der Fokus des diesjährigen Mottos sollte auf der Problematik von Trans-Menschen liegen, zugleich sollten sich aber andere Communities nicht ausgeschlossen fühlen“, erklärt Joachim Letschert, Sprecher des CSD Vereins. Der gemeinsame Nenner „Identität“ steht daher gleichermaßen für geschlechtliche wie sexuelle Identität – so soll sich die gesamte LGBTIQ*-Community wiederfinden. Das CSD-Motto wird mit einer Online-Kampagne unterstützt und auf dem CSD bei der Parade und auf den Bühnen thematisiert werden. Der CSD Frankfurt findet vom 20. bis 22.7. statt.

www.csd-frankfurt.de