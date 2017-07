× Erweitern Foto: Stadt Frankfurt am Main Sylvia Weber Sylvia Weber, Dezernentin für Integration und Bildung in Frankfurt

Zum Thema LSBTIQ* in Frankfurt hat das GAB Magazin die Frankfurter Dezernentin für Integration und Bildung Sylvia Weber zum Interview gebeten. Das AmkA und die Frankfurter Koordinierungsstelle für LSBTIQ*-Themen ist Teil ihres Dezernats.

Oftmals denken Institutionen, dass die Integration von LSBTIQ*-Menschen kein Problem sei – man ist ja schließlich tolerant! Was wird bei dieser Überlegung vernachlässigt?

Sylvia Weber: Das behaupten vor allem Personen, die selbst nicht Teil der LSBTIQ*-Community sind. Integration bedeutet, sich aktiv einzusetzen, nicht nur Toleranz zu zeigen. Eine ernst gemeinte Akzeptanz erfordert ein Umdenken und manchmal auch eine Veränderung von Strukturen. So ist die Unterstützung durch Vorgesetzte beim Coming-Out im Arbeitsleben genauso relevant, wie die zeitnahe Veränderung von Formularen und Vorschriften. Außerdem muss Mehrfachdiskriminierung viel stärker in den Blick genommen werden: Ist mein Angebot auch für lesbische Großmütter? Bin ich offen für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache? Ist Behinderung und Sexualität für mich ein Tabu-Thema? Solche Fragen zu thematisieren und unterschiedliche Gruppen in Dialog miteinander zu bringen ist die Grundlage für eine gelungene Integration.

Die AfD Brandenburg hat aktuell einen Antrag zur Beendigung der finanziellen wie ideellen Förderung von LSBTIQ*-Projekten eingereicht. Sähen Sie einen entsprechenden Antrag in Frankfurt als Gefährdung für die Koordinierungsstelle im AmkA?

Sylvia Weber: Nein. Wir haben uns im letzten Mai als Koalition darauf verständigt die gesellschaftliche Akzeptanz von Lesben, Schwulen und Transgendern voran zu bringen und die LSBTIQ*-Stelle explizit in ihrer Arbeit zu unterstützen. Seit Mai ist außerdem viel passiert: Die Stadt fördert dieses Jahr zum ersten Mal den CSD, die Koordinierungsstelle hat gemeinsam mit LLL e.V. neue Veranstaltungsformate für das LSKH geplant und zum IDAHOT eine große Filmreihe zum Thema Kindheit, Jugend und Familie organisiert.

Wie erleben Sie als Dezernentin die Situation von LSBTIQ*-Menschen in Frankfurt?

Sylvia Weber: Sehr vielfältig. LSBTIQ* Themen sind einer meiner Schwerpunkte geworden. Ich war in meinem ersten Jahr als zuständige Dezernentin auf vielen Veranstaltungen und habe tolle Menschen getroffen, die sich aktiv für ein offenes Klima in Frankfurt einsetzen. Dass der CSD dieses Jahr 25 Jahre alt wird und Tausende Menschen auf die Straße bringt, ist für mich ein großes Zeichen der Sichtbarkeit. Trotzdem erleben LSBTIQ*-Menschen Ausgrenzung und sind an vielen Stellen noch rechtlich benachteiligt. Besonders betroffen sind Menschen, die aufgrund ihres Alters, Geschlechts, ethnischer oder nationaler Herkunft, sozialer Lage, Behinderung, religiöser Zugehörigkeit oder ihres Aussehens ohnehin diskriminiert oder gar marginalisiert werden.