Underworld – Frankfurt von unten

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller geht in den Untergrund – zumindest tut er dies, um Mainhattans U- und S-Bahn-Stationen zu erforschen und außergewöhnliche Architektur, künstlerische Wandgestaltungen und raffinierte Beleuchtungen zu finden und zu fotografieren. Und da gibt’s in der Tat viel Cooles zu entdecken: Amorphe oder futuristische Formen, comicartige Graffiti-Gemälde oder großflächige Mosaike – Hans Keller zeigt mit Kennerblick, was unter dem Asphaltteppich Frankfurts steckt. Aus dem bereits 2015 begonnen Fotoprojekt ist nun ein abwechslungsreicher Monatskalender entstanden. Für Frankfurt-Fans mit einem Faible für’s Ungewöhnliche.

Hans Keller „Underworld 2018“, Wandkalender, Infos über http://blog.hanskeller.com