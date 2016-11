TRANSIT: ELEGANT, WEICH UND ANSCHMIEGSAM

Transit Transit Transit

Bequeme Klamotten, ohne gleich in schlabberige Sportswear zu schlüpfen? Den vermeintlichen Spagat schafft das italienische Label TRANSIT spielend und mit viel Eleganz.

Neutrale Farben dominieren bei den weichen Stoffen, für Herren in der aktuellen Kollektion ganz in schwarz gehalten, bei den Damen gerne auch in einem hellen Grau. Die einzelnen Stücke sind anschmiegsam und fallen weich am Körper Bequemlichkeit ist Trumpf! Kein Wunder: die meisten der Stoffe werden vom Unternehmen selbst hergestellt.

Das im Jahre 1986 gegründete Familienunternehmen „Tam & Company“ produzierte zunächst für internationale Marken, bis sie 1994 mit TRANSIT, einer ehemals dänischen Firma, eine eigene Kollektion entwarf. So entspannt die Bekleidung ausfällt, so entspannt ist auch die Atmosphäre bei TRANSIT: Zum Unternehmen gehört zum Beispiel auch ein eigenes Weingut. Lässig, aber nie nachlässig! Die Damen- und Herren-Kollektionen gibt’s in Frankfurt bei Monsieur in Neu Isenburg.

Monsieur im Isenburg-Zentrum, Neu-Isenburg, www.uomomonsieur.de, www.transit.it