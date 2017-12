Suvadee: Traditionelle Thai-Massage

× Erweitern Foto: Suvadee Massage Suvadee Massage

Das Frankfurter Suvadee ist vor allem für seine feine thailändische Küche bekannt, die im gemütlichen Lokal in der Passage am Steinweg serviert wird. Eine ganz andere thailändische Tradition findet man just gegenüber des Restaurants: In einem 180 Quadratmeter großen, mit Tüchern und Blumen landestypisch und einladend gestalteten Gewölbe-Raum kann man dort Körper, Geist und Seele Gutes tun.

Das freundliche und qualifizierte Team ausgebildeter Thai-Masseure bietet klassische Thai-Massagen auf bequemen Thai-Massagebetten, Öl- und Fußmassagen an. Dabei bezieht man sich ganz auf die thailändische Massage-Tradition, die ihren Ursprung in der ayurvedischen Lehre hat. Mit dieser speziellen, ganzheitlichen Massagetechnik wird die Muskulatur nicht nur entspannt, sondern mit speziellen Dehn- und Druckbewegungen die Energiebahnen im Körper angeregt und aktiviert, was zur Belebung dient. Genau das Richtige nach einem weihnachtlichen Shopping-Bummel – oder auch als Geschenk. Um den kleinen Thai-Urlaub abzurunden, empfiehlt sich natürlich immer auch ein Besuch des Restaurants.

Suvadee Massage, Steinweg 7, Frankfurt, www.suvadee-thai-massage.de