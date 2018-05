Schmuck ist Vertrauenssache

× Erweitern Foto: Atelier für Schmuck & Design Atelier-Ringe

Schmuck ist etwas Wertvolles. Nicht nur, weil edelste Materialien verarbeitet werden, sondern vor allem, weil er oft etwas ganz Persönliches darstellt: Als Geschenk, als Andenken, zum Selbstbelohnen, als Eheversprechen oder Zeichen tief verbundener Freundschaft. Mit diesem Gedanken geht die Goldschmiedin Bettina Gomez-Latus an ihre Arbeit. Seit 1993 ist sie als selbstständige Schmuckdesignerin tätig und weiß: Schmuck kaufen ist Vertrauenssache. „Jedes Schmuckstück muss zur Person passen“, erklärt Bettina Gomez-Latus, und daher entstehen ihre Unikate immer in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kunden – mit viel Zeit und Raum für Ideen und die Entwicklung jedes Stücks. „Ich führe dabei auch ein bisschen in die Materialkunde ein“, lacht die sympathische Designerin. „Die verschiedenen Farbgoldlegierungen zum Beispiel gibt es von weiß und grau, zart rosa bis rot, über chamoire bis zum Feingold. Das ist schon sensationell“.

Ihre eigene Begeisterung steckt nicht nur andere an, sondern ist der Motor für innovative Design-Ideen. Zum Beispiel ihre neue Ehering-Kollektion, für die ein völlig neues Verfahren entwickelt wurde: Ein schlichter Ring, veredelt mit einem sehr feinen Netzmuster aus Edelmetall gefüllt mit Keramik, bietet die Basis für eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten in Material und Farbe. Der Phantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden. Natürlich kann man im Atelier für Schmuck & Design auch alte Erbstücke umarbeiten lassen – oftmals entstehen dabei tolle Ideen für außergewöhnliche Designs. Wer sich inspirieren lassen möchte, kann freitags und samstags im Atelier vorbeischauen, ansonsten bevorzugt Bettina Gomez-Latus persönliche Termine. Dabei sollte man als Kunde aber keine falsche Scheu haben, denn der erste Ideenaustausch ist immer unverbindlich. Schmuck ist eben Vertrauenssache!

Atelier für Schmuck & Design Bettina Gomez-Latus, Altkönigstr. 8, Steinbach im Taunus, Fr 16 – 19 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr, ansonsten Termine nach Vereinbarung, www.1karat.de