Raction: Fetisch-Mode aus Latex

Mode mit Leidenschaft: Heiko Anders hat aus seiner Vorliebe für Latex einen Beruf gemacht. Als gelernter Schneider und Schnitttechniker entwirft er für sein eigenes Label „Raction“ individuelle Fetischmode aus Latex. „Ich liebe den Kerl als Ganzes“, erklärt Heiko. „Von daher gibt es für mich nichts Vergleichbares, als ihn in Latex zu kleiden“. Die Auswahl ist groß: Neben Basic-Tops, -Hosen oder -Harnessen gibt es auch von klassischen Uniformen inspirierte Kleidung, eher sportlich angehauchte Ringerbodys, Radlerhosen und Poloshirts, römische Kilts und Schulterschirme oder Accessoires wie Armmanschetten und Gürtel. Auch die Farbpalette ist groß: Neben klassischen Uni-Outfits in schwarz, rot oder blau sind vor allem die mit farbigen Ärmeln, Streifen oder Reißverschlüssen in grün, gelb, oliv oder orange abgesetzten Sportvarianten echte Hingucker. Die Farben lassen sich hier individuell kombinieren. Als Latex-Fachmann bietet Heiko Anders außerdem Latex-Maßkleidung an sowie Pflegeprodukte für das feine Material und natürlich einen Reparaturservice, falls mal was kaputt geht.

Raction – Rubber for Scruffs, Spießstr. 2, Offenbach, Infos, Öffnungszeiten und Online-Store über www.raction.de