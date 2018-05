Patagonia: Perfekt für Reise, Outdoor und Freizeit

× 1 von 4 Erweitern Foto: www.eu.patagonia.com Langbrett_Patagonia × 2 von 4 Erweitern Foto: www.eu.patagonia.com Langbrett_Patagonia × 3 von 4 Erweitern Foto: www.eu.patagonia.com Langbrett_Patagonia × 4 von 4 Erweitern Foto: www.eu.patagonia.com Langbrett_Patagonia Prev Next

Draußen sein bedeutet in der Natur sein – nur folgerichtig, dass funktionale Bekleidung für Outdoor-Aktivitäten so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden sollte. Dies ist der Grundgedanke von Patagonia, dem amerikanischen Experten für nachhaltige Outdoorbekleidung. Die Kleidungsstücke überzeugen durch minimalistisches wie funktionales Design, qualitativ hochwertige Verarbeitung und nachhaltige Materialien. Praktisch und hübsch sind die Empfehlungen vom Frankfurter Store „Langbrett“ für die frischen Frühlingstage:

Die wasserdichte und atmungsaktive Regenjacke Torrentshell hat eine Außenhaut aus 100 Prozent recyceltem Nylon, wiegt nur knapp 350 Gramm und kann in ihrer eigenen Handwärmtasche auf kleinstem Raum zusammengefaltet werden. Das gleiche gilt für die wärmende, wind- und wasserdichte Steppjacke Nano Puff: Das Außenmaterial und das Futter bestehen aus 100 Prozent Recycling-Polyester, die Füllung aus 55 Prozent recyceltem Material; die knapp 400 Gramm leichte Jacke kann ebenfalls platzsparend in ihrer eigenen Seitentasche verstaut werden.

Die Regenjacke Torrentshell und die winddichte Steppjacke Nano Puff funktionieren einzeln ebenso gut wie kombiniert im Lagenlook. Passend dazu: Die kleine Travel Tasche names Tote Pack aus robustem wie leichtem Nylon-Material, die in der Hand, über der Schulter oder als Rucksack getragen werden kann. Das abnehmbare Rückenpolster dient als Sitzkissen und die gesamte Tasche ist in Nullkommanichts in einem ihrer Fächer platzsparend zusammengefaltet. Die perfekte Lösung für Reisen, Outdoor und Freizeit.

gesehen bei Langbrett, Kleiner Hirschgraben 3, Frankfurt, www.langbrett.com