Nachhaltiges Design mit sozialem Engagement

Seit 2012 ist Optikermeister Eric Lauer mit seiner Frankfurter Brillenmanufaktur bekannt für handgefertigte Brillengestelle aus Büffelhorn, edlen Hölzern und Horn/Holz-Kombinationen. Hergestellt werden die hochwertigen Brillen in der eigenen Werkstatt, die sich über dem Ladenraum in der Kaiserstr. 23 befindet; bekannt sind sie inzwischen weit über die Grenzen Frankfurts hinaus. Die nun anstehenden Expansionsüberlegungen seines Betriebes verbindet Eric Lauer mit mutigem, sozialem Engagement: „Das Einkommen, das ich mit meinem Frankfurter Geschäft erwirtschafte, reicht für mich und meine Familie aus“, erklärt der sympathische Unternehmer. Daher sollen die Erträge aus den geplanten neuen Filialen in Hamburg, Berlin und anderen Städten zu Gunsten einer Stiftung gehen, die Projekte für behinderte Kinder unterstützt; Lauer selbst ist Vater einer geistig behinderten Tochter. Soziales Engagement zeigt das Unternehmen Eric Lauer schon länger: Die typischen, hölzernen Lauer-Brillenetuis aus unter anderen Kastanie, Nussbaum oder Zebrano (alle aus nachhaltigem Forstbau) werden von den „Oberurseler Werkstätten für behinderte Menschen“ gefertigt. Mutige Geschäftsideen erfordern kreative Finanzierungswege: Um Geld für den Aufbau der ersten neuen Filiale zu generieren, hat der Unternehmer eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Als Prämien für die Spender stehen neben 15 verschiedenen Brillenmodellen auch personalisierte Holzetuis oder Hornkämme zur Auswahl. Gut angelegtes Geld für hervorragende Handwerkskunst mit starkem sozialem Engagement.

Eric Lauer Brillenmanufaktur, Kaiserstr. 23, Frankfurt, Infos zur Crowdfunding-Aktion unter „Aktuelles“ auf www.brillenmanufaktur.de