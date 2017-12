Neu in Frankfurt RAW – Men’s Lifestyle & Fetish Store

× Erweitern Foto: RAW

Der neue Frankfurter Fetisch-Concept-Store RAW hat die besten Voraussetzungen dazu, ein echter Treff für Fetisch-Freunde aus der ganzen Region zu werden. Klaus Weber und sein Team haben in der Frankfurt–Sachsenhäuser Brückenstraße helle, freundliche Räume in coolem Weinrot und Anthrazit geschaffen und präsentieren seit Anfang November eine gelungene Auswahl an Fetisch-Kleidung und -Bedarf für alle Vorlieben und Fetisch-Richtungen. Leder- und Rubberwear findet man hier ebenso wie Harnesse aus Leder, Gummi oder modernen Stretchmaterialen, sowie eine große Auswahl an Unterwäsche, Tank-Tops und Jockstraps.

Ein Klassiker ist sicher der Amsterdamer Hersteller MisterB, der im RAW-Store mit Leder- und Gummi-Bekleidung von Hosen über Hemden und Westen bis hin zu verschiedenen Accessoires vertreten ist. Das spanische Label „Boxer“ indes spricht insbesondere Sportswear-Freunde an: Sneaker, T-Shirts, Trainingshosen und -shorts sowie Basecaps, Tank-Tops und Unterwäsche, alles mit dem berühmten „X“-Logo, findet man im neuen RAW-Store.„Boxer ist insbesondere bei jungen Leuten beliebt, auch weil die Preise erschwinglich sind“, weiß Klaus Weber.

× Erweitern Foto: RAW

Ebenfalls spannend ist das Sortiment für Doggy- und Puppy-Liebhaber: MisterB hat mit seinem Label „Fetch“ eine eigene Serie für Masken und Accessoires entwickelt, die im RAW Concept-Store erhältlich ist. Eine große Auswahl an Toys und Gleitgelen ergänzt das Sortiment. Das geschulte Team berät ausführlich zu den einzelnen Produkten, ein Reparaturservice für Fetischbekleidung wird ebenfalls angeboten. „Bei uns kann man schauen, ausprobieren und vielleicht sogar Neues für sich entdecken!“, meint Klaus Weber. Bei einer Tasse Kaffee oder einem Kaltgetränk im Loungebereich des Ladens gelingt das am besten. Einfach vorbeischauen – RAW ist montags bis samstags von 12 bis 20 Uhr geöffnet!

RAW, Men’s Lifestyle & Fetish Store, Brückenstr. 36, Frankfurt, www.RAWonline.de

RAW Geschenk-Tipp

Klaus von RAW empfiehlt die Lederbörse von MisterB: „Diese Lederbörse umschließt deinen Arm und ist perfekt für Partys, auf denen du nicht viel anhast, noch nicht einmal Hosen mit Taschen. Hör auf, deinen Kram in die Socken zu stecken! Die Börse besitzt eine kleine Tasche für dein Handy oder Zigaretten. Außerdem hat es ein Fach mit Reißverschluss für Geld, Kondome, Kreditkarten und so weiter. Du kannst alles bei dir haben und wirst es nicht verlieren! Erhältlich in verschiedenen Farben: Schwarz, Blau, Gelb, Rot und Weiß; so kannst du auch gleich signalisieren, auf was du stehst“.