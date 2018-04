Massivholzmöbel aus der Holzmanufaktur

× Erweitern Foto: Stuttgarter Holzmanufaktur biosaffair

Gleichberechtigt, ökologisch und selbstbestimmt: Die Stuttgarter Holzmanufaktur beruft sich bis heute auf ihre Gründungsideen aus dem Jahr 1979.

Die drei Gründungsmitglieder Wolfgang Wetzel, Stefan Richter und Uwe Peschel hatten die elterliche Schreinerei Wetzel übernommen und als alternative „Kooperative Holzmanufaktur“ fortgeführt. Dabei bewiesen die drei Pioniergeist: Sie begannen mit der Produktion von Massivholzmöbeln, als diese noch gar nicht im Trend lagen. Ebenfalls aus den Anfangstagen stammt die Entscheidung, für die Produktion der Möbel keine tropischen Hölzer zu verwenden. Diese Qualität setzt sich durch, denn von Anfang an arbeiteten in der Holzmanufaktur ausschließlich Schreinermeister und -gesellen auf handwerklich hohem Niveau, und heute werden ihre Möbel in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz angeboten.

× Erweitern Foto: Stuttgarter Holzmanufaktur biosaffair

In Frankfurt gibt es die Betten der Stuttgarter Holzmanufaktur bei bios affair, dem Experten für gesundes Schlafen und schöne Wohnaccessoires. Hier schätzt man die Vorteile der Massivholzbetten und -möbel und bietet sogar gänzlich metallfreie Bettgestelle an, was einem erholsamen Schlafklima zuträglich sein soll. Und ganz davon abgesehen ist ein Massivholzbett einfach ein schönes und individuelles Objekt.

bios affair, Höhenstr. 16, Frankfurt, www.biosaffair.de