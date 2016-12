INNOVATIVE ZEITANZEIGE

Qlocktwo Qlocktwo Qlocktwo

Stylish, ungewöhnlich, markant: Eine völlig neue Art der Zeitanzeige haben die Macher der innovativen Uhr Qlocktwo entwickelt.

Die Uhren inszenieren den Moment, denn die Zeit wird in Textform wiedergeben! „Es ist halb acht“ erscheint auf dem Display, einer Matrix mit 110 perfekt angeordneten Schriftzeichen, die mittels Leuchtdioden im Fünfminutentakt neu aufleuchten und die jeweils aktuelle Zeit anzeigen. Vier Punkte an den Ecken der Uhr sorgen zusätzlich für die minutengenaue Anzeige, auch Sekunden sind per Tastendruck darstellbar. Die quadratische Qlocktwo gibt es in verschiedenen Ausführungen: Als Wanduhr, als Tischuhr oder auch als Armbanduhr. Zusätzlich beherrscht jede Qlocktwo 20 fest programmierte Sprachen.

Ebenso innovativ wie die Technik ist das Design: Hier kann man aus unzähligen Farbvarianten und Oberflächen wählen, die problemlos ausgetauscht werden können. Ein echtes Design-Highlight in jedem Raum!

