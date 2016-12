HEIMKINO DELUXE

Loewe

Gemütlich auf der Couch die Lieblingsserie oder den Sonntags-Tatort in gestochen scharfen Bildern und bestem Klang verfolgen? Das geht noch besser: Der deutsche Hersteller Loewe setzt regelmäßig Standards in Sachen TV-Geräte. Die Einstiegsserie „Loewe bild 1.23“ ist ein gutes Beispiel dafür: Die 81 Zentimeter Diagonale des Bildschirms überzeugt nicht nur mit ihren scharfen und dennoch natürlichen Farben und Kontrasten, auch der Sound kommt satt aus dem 2-Wege-Bassreflex-System. Schnelle Umschaltzeiten garantieren ungetrübten Fernsehspaß, und als Smart-TV verfügt das Gerät über verschiedene Computer-Zusatzfunktionen; so kann der Fernseher natürlich auch mit dem Internet per Lan oder Wlan verbunden werden. Und als Energieeffizienzklasse A eingestuft ist er sogar sparsam im Stromverbrauch! Auch das elegante Design des Flachbildschirms überzeugt. Neben einer Wandaufhängung gibt es für den Loewe bild 1.23 auch drei weitere, unterschiedlich gestaltete Aufstellmöglichkeiten, so dass der Fernseher sich individuell ins Wohnungsinterieur integrieren lässt.

Neueste Technik, qualitativ hochwertige Verarbeitung und – das ist das Wichtigste – ein hoher Unterhaltungswert machen den Loewe bild 1.32 zum neuen Lieblingsspielzeug nicht nur für Technik-Liebhaber. Vielleicht eine tolle Geschenkidee? Am besten gleich anschauen, bei EP Fischer, dem kompetenten Frankfurter Partner für Elektronikgeräte im Haushalt.

