Patrick Röhrig

Professionelles Haarstyling kombiniert mit entspannenden Wellness-Kosmetikbehandlungen – in Patrick Röhrigs Hair & Beauty SPA kann man sich richtig verwöhnen lassen: Das Team kümmert sich intensiv um den perfekten Haarschnitt und gilt außerdem als Experte für hochwertige Haarfarben. Auf Wunsch kommen Gesichtsmasken, Hand-Peelings und -Massagen dazu.

In der Vorweihnachtszeit wird der Salon auch zum Shop und schnürt besondere Beautypakete – als feine Geschenkidee oder auch einfach zum Selbstverwöhnen. Die Beautypakete enthalten zum Beispiel erstklassige Haarpflege- und Stylingprodukte, Sportshampoos, Hautpflege oder Parfum, oder man kann aus verschiedenen Make-Up-Paketen wählen. Für Silvester bietet das Team außerdem exklusive Party-Stylings an: Für die Damen zum Beispiel aufwändige Hochsteckfrisuren und Glamour-Make-Up, für die Herren kommt zum partytauglichen Haarstyling auf Wunsch eine wohltuende Kopf- und Gesichtsmassage oder ein spezielles Augenlifting mit Sofort-Effekt dazu. Am 31.12. hat das Hair & Beauty SPA bis 18 Uhr geöffnet. Die Feiertage können also kommen!

Hair & Beauty SPA Patrick Röhrig, Schwanenstr. 2, Frankfurt, www.patrickroehrig.de