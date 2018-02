Gill Juweliere Wiesbaden

× Erweitern Foto: Gill Juweliere Gill Juweliere

Zeitlos schönes Design, das dennoch individuell sein soll: Bei der Wahl der Eheringe trifft Paare oft die Qual der Wahl. Gut beraten ist man daher beim Juwelier seines Vertrauens – in Wiesbaden zum Beispiel bei Juwelier Gill: „Wir machen einfach alles“, strahlt Angelika Gill, die sympathische Designerin und Inhaberin des Geschäfts in der Bärenstraße. Insbesondere bei Hochzeitspaaren nimmt man sich hier besonders viel Zeit, um gemeinsam mit den Eheleuten einen nach eigenen Vorstellungen gestalteten Entwurf zu entwickeln. „Rotgoldringe sind momentan sehr angesagt“, weiß Angelika Gill, und zum edlen Material passen puristische Designs ebenso wie funkelnde Brillanten. Absolut im Trend sind auch die bei Gill erhältlichen Designs von Georg Jensen; die dänische Traditionsschmiede ist bekannt für ihre zeitgemäßen Silberschmuck-Entwürfe. Die Kollektion „Smithy“ zum Beispiel überzeugt mit eckigen Ringvarianten oder gehämmerten Oberflächen. So oder so – bei Angelika Gill und ihrem Team ist man in jedem Fall gut beraten!

Gill Schmuck, Bärenstr. 2, Wiesbaden, www.jeweller-gill.de, www.instagram.com/gilljeweller/