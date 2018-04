Frische Sommerbrise im Schlafzimmer

× Erweitern Foto: Schlossberg Switzerland BettenZellekens-SaeSaltLemonade

Nicht nur der Frühjahrsputz bringt Frische in die eigenen vier Wände: Die Bettwäsche-Kollektion „Sea Salt & Lemonade“ von Schlossberg Switzerland fegt mit ihren farbenfrohen Designs die letzte Winter-Tristesse hinweg und lässt sommerliche Leichtigkeit ins Schlafzimmer einziehen. Die Designs erinnern an unbeschwerte Sonnentage im Süden, satte Rot, Gelb-, Pink- und Blautöne sind die Farben einer energiegeladenen Urlaubsreise. Das besonders frische Design „ZOE blanc“ zum Beispiel zeigt Zitronen und detailreiche Zweige samt Blüten in leuchtendem Gelbgrün und feinem Rosé. Das Familienunternehmen Schlossberg Switzerland ist seit 185 Jahren bekannt für exklusive Materialien und handwerkliche Qualität. Bis heute werden die in der Schweiz und in Italien hergestellten Stoffe mit den für Schlossberg Switzerland charakteristischen, handgezeichneten floralen Designs versehen und die Bettwäsche im Züricher Oberland hegestellt. Mit ihrer Vereinbarkeit von Tradition und Moderne bleibt die Marke stets aktuell. Selbst unterschiedliche Kollektionen und Designs können auf diese Weise ganz locker miteinander kombiniert werden. Einen lebendigen Eindruck der neuesten Kollektion „Sea Salt & Lemonade“ kann man sich bei Betten-Zellekens holen, dem Frankfurter Betten-Spezialisten und größten Bettenhaus Hessens.

Betten-Zellekens, Wächtersbacherstr. 88 – 90, Frankfurt, City-Haus Frankfurt Sandgasse 6 und neu in Bad Homburg, Waisenhausstr. 2, www.betten-zellekens.de