Einrichtungshaus Dietrich: Kunst im Raum

Fast futuristisch kommt die Sideboard- und Wandschrank-Serie jorel von Interlübke daher: Ebenmäßige Flächen aus sanftem Mattlack, Glas, Aluminium oder warmgewalztem Edelstahl bestimmen das äußere Erscheinungsbild. Die zum Teil asymmetrisch angeordneten, unterschiedlich breiten Türen und Schubladen sorgen für die nötige Spannung. Die Design-Innovation der grifflosen jorel-Serie liegt aber in einem fast unsichtbaren Detail: Durch fein überstehende Fronten, hinter denen die Abdeckplatte subtil verschwindet, und den vertikal verlaufenden Griffvoutes der Schubladen hinterlässt man beim Öffnen und Schließen keine unschönen Fingerbadrücke mehr – eine Idee, die der Frankfurter Möbeldesigner Philipp Mainzer bei jorel verwirklicht hat. Das puristische Design von Interlübke und anderen namhaften Möbelherstellern kann man auf der mehrere Tausend Quadratmeter großen Ausstellungsfläche des Einrichtungshaus Dietrich in Dreieich entdecken und sich in Ruhe über alle Möbel-Neuheiten für Wohn-, Ess- und Schlafzimmer sowie über Polstermöbel, Homeoffice, Küchen und Jugendmöbel informieren. Ausgefallene Accessoires finden sich in der angegliederten Boutique. „Unser Bonus ist eine eigene Schreinerei, in der individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Wir liefern nach Hause und bauen auf“, ergänzt Stefan Eichler, Juniorchef im Hause Dietrich. Am besten vorbeischauen und sich einfach inspirieren lassen!

Einrichtungshaus Dietrich, Maienfeldstr. 15 und 32, Dreieich, www.dietrich-moebel.de