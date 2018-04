× Erweitern Foto: Matthias Wittig dlight

Eine schöne Lampe ist als Design-Objekt eine Bereicherung für jeden Raum – Leuchten sind ästhetische Lichtquellen. Erst wenn sie innenarchitektonisch richtig eingesetzt werden, entfalten sie ihre volle Funktion. Denn Licht gestaltet Räume – das wissen Michael Sommerfeld und sein Team von „dlight lichtideen“ in Neu Isenburg am besten: Ausgebildet am Deutschen Institut für angewandte Lichttechnik DIAL und mit inzwischen 20-jähriger Berufserfahrung, entwickelt „dlight lichtideen“ zusammen mit Architekten und Innenarchitekten Lichtkonzepte für private wie gewerbliche Räume. Dabei werden nicht nur ästhetische Gesichtspunkte berücksichtigt, sondern es wird auch ökologischen und ökonomischen Ansprüchen Genüge getan.

Für den Kunden kommt dabei alles aus einer Hand: von den ersten Schritten der Planung über das Projektmanagement bis zur Installation. Individuelle Wünsche können verwirklicht werden, und mit dem erfahrenen Team entstehen Profi-Lösungen. „Mit den heutigen LED-Beleuchtungen sind die Planungen komplexer und umfangreicher geworden“, meint Michael Sommerfeld. „Da ist technisches Know-how absolut gefragt“. Natürlich können bei „dlight lichtideen“ auch bereits bestehende Konzepte mit neuen Leuchten ergänzt werden: Die umfangreiche Auswahl an exklusiven Modellen macht’s möglich! Ein Besuch im Neu-Isenburger Showroom bringt die Inspiration – also einfach vorbeischauen!

dlight lichtideen, Frankfurter Str. 49, Neu-Isenburg, www.dlight-lichtideen.de