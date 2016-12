DIE MUSEEUMSUFERCARD

Museumsufercard

chirn, Städel, das Museum für Moderne Kunst – das sind nur drei der wichtigsten Museen Frankfurts, die mit ihren Ausstellungen internatonales Ansehen genießen. Mit der „MuseumsuferCard“ kann man diese drei und zusätzlich 31 weitere Museen in Frankfurt und Offenbach für 12 Monate sooft besuchen, wie man möchte. Die „MuseumsuferCard“ gilt außerdem beim Frankfurter Museumsuferfest sowie bei der langen Nacht der Museen (nächster Termin: 6. Mai 2017). Neben den großen Blockbuster-Ausstellungen kann man damit aber auch museale Geheimtipps entdecken – zum Beispiel das Bibelhaus am Schaumainkai Frankfurt, das Museum Sinclair Haus in Bad Homburg oder das Rosenheim Museum in Offenbach. Um den optimalen kulturellen Überblick zu behalten, gibt’s zur „MuseumsuferCard“ das Kunstmagazin „art kaleidoskope“ für Frankfurt und Rhein-Main für 1 Jahr (4 Ausgaben) kostenlos dazu. Die „MuseumsuferCard“ ist ein kunstvolles Weihnachtsgeschenk. Und wer die Karte zwischen dem 1. und 24.12.2016 kauft, bekommt zusätzlich einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von Karstadt (Zeil, Frankfurt) geschenkt.

Mehr Infos zu den teilnehmenden Museen sowie den Verkaufsstellen über