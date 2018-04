Die Farben des Meeres

× Erweitern Foto: Feiler Feiler

Blockstreifen und geometrische Muster treffen auf sanfte maritime Frühlingsfarben: Mit einem stilsicheren Gespür für moderne und gleichzeitig zeitlos schöne Dessins präsentiert FEILER seine neue Kollektion an Badtextilien. Das Modell BLOXX zum Beispiel greift das Thema Blockstreifen auf und bringt ein puristisches Dessin mit vier breiten Streifen in unterschiedlichen Blau- und Grüntönen. Noch mehr Geometrie zeigen die Muster MAZE und CRYSTAL: Ein stilisiertes 3D-Labyrinth und Diamanten, in denen sich das Licht bricht, standen Pate für die schnörkellosen Dessins. Auch hier sind die Farben frisch und sommerlich: Blau, grün, weiß und ein frisches Grau bringen mediterrane Stimmung in jedes Badezimmer.

Erhältlich sind die neuen Dessins als Gäste-, Bade- oder Dusch-Tuch in verschiedenen Größen, einige Dessins auch als Bademantel oder Decke.

Der Clou des Ganzen ist das Material: Original FEILER-Luxus-Chenille ist ein einzigartiges, aufwändig hergestelltes, beidseitig gemustertes Gewebe, das eine unübertroffene Farbvielfalt, sehr weichen Flor und hohe Saugfähigkeit vereint. Luxus pur für jedes Badezimmer!

FEILER Store, Schillerstr. 20, Frankfurt, www.feiler.de