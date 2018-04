Die Begrüßung an der Wohnungtür

× Erweitern Foto: mp Stempel Naumann“ Rollei Rollei

Türschilder sind wie Visitenkarten. Hat man sich für ein repräsentatives Türschild entschieden, ist Stempel Naumann der richtige Partner für die professionelle Umsetzung. Seit über 120 Jahren existiert das Traditionsunternehmen in Frankfurt. Die Geschäftsräume in der Schäfergasse liefern auch eine umfassende Auswahl an Türschildern in der Auslage. Wählen kann man aus unterschiedlichen Materialien, von farbigen Kunststoff- oder Stahlschildern über besonders wetterbeständige Eloxalschilder in verschiedenen Farben, matt oder glänzend, oder aus edlem Messing. Letztere erfahren gerade eine Renaissance, erklärt Ute Schiele: „Der Nostalgie-Touch hat aktuell sehr viel Erfolg, weil die Kunden besonderen Wert auf Handarbeit legen“. Auch bei der Wahl der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt, selbst die eigene Unterschrift kann graviert werden. „Eine markante Unterschrift kann wie ein Logo wirken“, weiß Ute Schiele. Vorbeischauen und vor Ort beraten lassen lohnt sich.

Stempel Naumann, Schäfergasse 22, Frankfurt