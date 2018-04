Der neue Citroën C4 Cactus

× Erweitern Foto: Citroën Citroën C4

Mit einem grundlegend erneuerten Modell führt Citroën seine Serie der Kompaktlimousinen fort: Der C4 Cactus übernimmt das mutige, moderne Design seines Vorgängers und steigert mit innovativen Neuerungen insbesondere den Fahrkomfort. Zwei neue Technologien werden eingeführt: Europapremiere feiert die neue Federung mit progressivem hydraulischem Anschlag, die den Insassen beim Fahren das Gefühl eines „fliegenden Teppichs“ vermittelt. Der Fahrgastraum steht außerdem im Fokus, denn als Weltpremiere verfügt der C4 Cactus über die Sitze der Serie „Advanced Comfort“, die mittels einer extrem dichten Schaumstoffschicht höchsten Sitzkomfort bieten.

Zusammen mit vielfältigen technischen wie benutzerfreundlichen Details umhüllt der Fahrgastraum die Passagiere wie ein Kokon. Das einzigartige Fahrgefühl des Citroën C4 Cactus sollte man live erleben, und die Häusler Automobile GmbH ist dafür der richtige Partner. Seit 1928 ist das inhabergeführte Familienunternehmen exklusiver Citroën-Händler – und das mit Leidenschaft! Persönliche und kompetente Beratung ist hier genauso wichtig wie eine freundliche und moderne Atmosphäre und perfektes Handwerk – nicht ohne Grund hat der ADAC Häusler Automobile als eine der „besten Werkstätten Deutschlands“ ausgezeichnet. Arnim Seetzen und sein Team freuen sich, den neuen Citroën C4 Cactus bei Häusler Automobile vorstellen zu können!

Häusler Automobile, Zentrale in Darmstadt, Heidelberger Str. 191, Filiale in Kelkheim, Am Kirchplatz 41-43, www.citroen-haeusler.de