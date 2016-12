DER BLICK FÜRS BESONDERE

Alexandra Baum Alexandra Baum Alexandra Baum

Sehr oft sind es die kleinen Dinge, die besonders viel Freude bereiten. Die Frankfurter Schmuckdesignerin Alexandra Baum sieht das ebenso: „Ich habe viel Freude an verborgenen Reizen und an der Arbeit mit edlen, aber schlichten Materialien“.

Das beweist sie mit sorgfältig gearbeiteten Ringen, Halsketten, Anhängern oder Manschettenknöpfen, die in ihrem Bockenheimer Atelier gefertigt werden. Der mehrkantige Manschettenknopf zum Beispiel ist aus vergoldetem Silber gearbeitet und mit einer feinen Maserung versehen; das Design gibt es auch als Ohrstecker. Ebenso zart gearbeitet sind die flachen, runden Ohrhänger, deren Oberfläche an feine Grashalme erinnert. Vielfalt beweist die Designerin auch in ihrer Kollektion von Ringen: Das Modell „Bubble“ ist mit kleinen, organisch geformten Kügelchen versehen, die wahlweise aus Silber oder geschwärztem Silber gearbeitet sind; das erinnert an Schätze aus verborgenen Unterwasserwelten und verleiht dem Design einen dezenten Vintage-Look.

Bei der Auswahl der Materialien achtet Alexandra Baum gerne auf Nachhaltigkeit – auf Wunsch können ihre Schmuckstücke auch aus umweltfreundlich gewonnenem Gold und Silber hergestellt werden. Seien es Manschettenknöpfe, Halsketten, feine Anhänger, Ohrstecker oder vielleicht ein Ring als kleiner Liebesbeweis – die Designs von Alexandra Baum sind auf jeden Fall eine besondere Geschenkidee!

Alexandra Baum . Schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, www.alexandrabaum.com