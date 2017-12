Das Vasenwunder

× Erweitern Foto: Indien Haus

Bei dieser Blumenvase treffen die Naturelemente aufeinander: Die Glasvase wird im halbflüssigen Zustand auf ein Stück Wurzelholz gesetzt, so dass sich der Vasenboden dem Wurzelstück anpasst – so wird jedes Stück zum Unikat! Die Vasen gibt es in verschiedenen Formen und Größen, die kleinste Variante misst circa 20 Zentimeter Höhe. Gesehen im Indien Haus, dem Experten für außergewöhnliche und exotische Möbel und Accessoires aus fernen Ländern.

Indien Haus, Rheinallee 205, Mainz, www.indien-haus.de