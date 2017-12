BoConcept - Pures Design verschenken

× Erweitern Fotos: BoConcept BoConcept

Skandinavisches Möbeldesign steht nach wie vor hoch im Kurs. Das dänische Unternehmen BoConcept ist bekannt für seine minimalistischen und trotzdem immer eleganten Möbel und Accessoires, bei denen nicht nur der gute Look sondern auch die Funktion berücksichtigt wird. Zur Weihnachtszeit lohnt sich ein Blick auf die Accessoires von BoConcept, die allesamt auch schöne Geschenkideen sind. Zum Beispiel die vierteilige Schalen-Kombination „Oki“ – wie der Name vermuten lässt, ist das Design japanisch inspiriert. In der quadratischen, flachen Schale sitzen drei kleinere Schalen, die sich herausnehmen lassen. Oki gibt es im eichefarbenen Rahmen mit Inlays in schwarz und bordeaux, oder – sehr schick – im wallnussfarbenen Rahmen mit Inlays in dunkelgrau, schwarz und hellgrau. Das Schalensystem ist praktisch und zugleich schön auf dem Wohnzimmertisch.



Weiterer Tipp: Der luftige Korb „Shining“, der, obwohl er aus Eisen geflochten ist, besonders leicht erscheint. Das kupferfarbene Finish gibt dem Korb außerdem eine festliche Note. Erhältlich ist er in zwei Größen, der höhere misst circa 30 Zentimeter. Diese und weitere Geschenk-Ideen finden sich im Frankfurter BoConcept Store.

BoConcept, Stephanstr. 1 – 5, Frankfurt, www.boconcept.com