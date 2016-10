BALLWANZ LEBENSWELTEN – RAUM FÜR URBANES WOHNEN

Man lebt in den Ballwanz Lebenswelten: Weit mehr als ein Concept Store für Immobilien werden hier Design und Ausstattungslösungen bekannter Anbieter präsentiert. Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt.

Die Ballwanz Lebenswelten sind ein offenes Haus, jeder ist willkommen. Mieter, Käufer wie auch Vermieter und Verkäufer einer Immobilie können sich hier über mögliche Einrichtungsideen und -stile unverbindlich informieren. „Wir verstehen uns hier als Gastgeber und freuen uns über interessierte Besucher“.

Von der Beleuchtung über moderne Küchenarchitektur bis hin zur intelligenten Vernetzung (Stichwort „Smart Home“) findet man hier konzentrierte Wohninspirationen. Die Gestaltung des Wohnumfelds wird immer öfter zu einer Frage des Lebensentwurfs, und Ballwanz Lebenswelten geben Impulse und greifen mit wechselnden Anbietern die Themen Wohnkultur, Design und Qualitätsmaterialien auf.

Aktuell werden innovative Entwürfe und Interiors von bekannten Unternehmen wie Vitra, Kern-Design, Leicht Küchen, Marburger Tapetenfabrik, MURATTO, styleGREEN, jb stahldesign und MB-Licht gezeigt. Von Teppichdesigner Jan Kath, zu dessen Kunden die Hollywood-Prominenz gehört, kommen Stücke mit einer völlig neuen Ästhetik. Immer dicht am Kunden wird viel Zeit darauf verwendet, Konzepte für die Zukunft des Wohnens zu entwickeln. Denn die Lebenswelten stehen für das, was der Name sagt: Jeder kann in diese Welten eintauchen und dort wechselnde Showräume kennenlernen.

Das Team von Ballwanz Immobilien lädt ein, das beeindruckende Wohngefühl ihrer Immobilien kennen zu lernen. Die Kundenberater stellen dabei genau die Angebote vor, die für den Kunden interessant sind; egal ob man mieten, vermieten, kaufen oder verkaufen möchte – die Beratung erfolgt individuell und persönlich. Darüber wird eine ganze Klaviatur an inspirierenden Vorträgen und Events angeboten.

Ballwanz Immobilien, Bockenheimer Landstr. 64, Frankfurt, (069) 787030, info@ballwanz.de, Öffnungszeiten Lebenswelten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Mi 9 – 20 Uhr, So 13 – 16 Uhr, www.ballwanz.de