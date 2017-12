Arthouse Kinos - Kino jenseits des Mainstreams

× Erweitern Fotos: Arthouse Kinos Cinema Arthouse Kino

Die Frankfurter Arthouse Kinos Harmonie in der Dreieichstraße in Sachsenhausen und das Cinema am Roßmarkt gehören zu denjenigen Kinos der Stadt, die ein fein ausgewähltes Filmprogramm jenseits der Mainstream-Blockbuster präsenteren. Das bedeutet beileibe nicht bloß verkopfte Kunstfilme, sondern vielmehr anspruchsvolles Kino, das feinsinnige Komödien, spannende Krimis und immer auch Gewinner der internationalen Filmfestivals in Cannes, Venedig oder Berlin zeigt. Dazu gibt es regelmäßig exklusive Filmpremieren, Sondervorstellungen oder Filmgespräche. Die speziell kuratierten Veranstaltungsreihen „(Dis)Harmonie“ für den „abseitigen“ Film, „Harmonie Audiophil“ für Musikfilme, „Cinema Nostalgica“ für unvergessene Klassiker bis hin zur zweiwöchentlichen Sneak-Preview „Spotlight“ sorgen außerdem für cineastische Abwechslung. Und sehr angenehm: Die Filme im Cinema werden komplett ohne Werbeblöcke gezeigt; lediglich Trailer kommender Filme laufen zu Beginn jeder Vorstellung.

Das Cinema am Roßmarkt hat vor Kurzem sein Foyer renoviert und in ein gemütliches Caféhaus verwandelt, das zum Treffen vor oder nach dem Film ideal ist. Ähnliche Umgestaltungen stehen im kommenden Jahr auch für die Harmonie in Sachsenhausen an. Vorbeischauen lohnt sich!

Cinema, Roßmarkt 7 und Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, Programm und Infos über www.arthouse-kinos.de

Über www.blu.fm verlosen wir drei Mal zwei Kinotickets für einen Film nach freier Wahl; die Tickets sind stilecht in einer Filmdose verpackt