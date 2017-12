Architektur der Farben

× Erweitern Foto: LEICHT Corbusier

Das Küchen Atelier Grohs in Eschborn ist eine attraktive Anlaufstelle für moderne Küchen-Ideen, sorgfältige geplante Küchen-Entwürfe und deren qualitativ hochwertige Ausführung. Neu im Angebot ist die Marke LEICHT Küchen, die als die am besten verkaufte Premiummarke Deutschlands gilt. „Als innovativer und zukunftsorientierter Hersteller passt LEICHT Küchen einfach gut zu unserem Küchenstudio“, meint Inhaber Gerhard Grohs. In der Ausstellung kann man zum Beispiel die außergewöhnliche Design-Kooperation zwischen LEICHT Küchen und „Les Couleurs® Le Corbusier“ entdecken. Der französisch-schweizerische Architekt Le Corbusier gilt bis heute als bedeutendster Architekt der Moderne; im Rahmen seiner innenarchitektonischen Arbeit untersuchte er die Wirkung von Farben im Raum und entwickelte ein eigenes, aus 20 Tönen bestehendes System, das sich an der Natur orientiert. Jeder Farbe werden dabei bestimmte Eigenschaften zugeordnet: Rottöne wirken präsent und gewichtig, Blau schafft eine luftige Erweiterung des Raums, Graunuancen wirken ruhig und neutral. LEICHT Küchen integriert „Les Couleurs® Le Corbusier“ in das Küchendesign seiner CLASSIC-FS-Serie und schafft mit den fein aufeinander abgestimmten Farbnuancen ganz neue innenarchitektonische Küchen-Konzepte – im Küchen Atelier Grohs kann man „Les Couleurs® Le Corbusier“ erleben!

Küchen Atelier Grohs, Katharina-Paulus-Str. 2, Eschborn, www.kuechenatelier-grohs.de