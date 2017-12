Oftmals sind es die kleinen Dinge, die besonderen Spaß bereiten. Die Frankfurter Schmuckdesignerin und Goldschmiedin Alexandra Baum hat gerade dafür ein Faible: „Ich habe viel Freude an verborgenen Reizen und der Arbeit mit edlen, aber schlichten Materialien“. In ihrem Atelier in Frankfurt-Bockenheim fertigt sie sorgfältig gearbeitete Ringe, Halsketten, Anhänger oder Manschettenknöpfe an. Bei der Auswahl der Materialien achtet Alexandra Baum gerne auf Nachhaltigkeit: Auf Wunsch kann auch fair gehandeltes Gold und Silber verarbeitet werden, das aus umweltschonendem und sozialverträglichem Abbau stammt. Die fair gehandelten Edelmetalle kommen zum Beispiel aus einer Kooperative in Südamerika, aber auch aus Alaska oder europäischen Ländern wie Finnland oder Deutschland; bei Letzterem handelt es sich um Waschgold, das in Form von nuggetartigen Körnern aus Flüssen gewonnen wird, ohne dass schädliche Chemikalien zum Einsatz kommen.

Das feine Gespür für Design zeigt sich in Alexandra Baums „Ecken und Kanten“-Serie: Die Ringe, Manschettenknöpfe und Ohrstecker sind von kristallinen Formen inspiriert und durch ihr klares Design ebenso individuell wie zeitlos. Wählen kann man zwischen Gold-, Silber-, Platin- oder Palladium-Legierungen. Auf ihre eigene, unaufdringliche Art und Weise entstand mit "Ecken und Kanten" ein markantes, für Männer wie Frauen gleichermaßen passendes Design.

Termine im Atelier können vereinbart werden, ab dem 5.12. gibt es außerdem feste Öffnungszeiten zum Vorbeischauen: Dienstag bis Freitag 15 – 19 Uhr, samstags 11 – 17 Uhr.

alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, www.alexandrabaum.com