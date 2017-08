Regenbogenarea zum Museumsuferfest 2017

× Erweitern Foto: bjö Regenbogenufer

Ganz traditionell hält am letzten Augustwochenende wieder das größte Fest im gesamten Rhein-Main-Gebiet Einzug. Beim Museumsuferfest präsentieren 22 Museen und 17 Bühnen erneut ein abwechslungsreiches sowie kulinarisches Programm für Anspruchsvolle. Da darf natürlich auch die queere Regenbogenarea der Xtremeties nicht fehlen. Sie präsentieren auf gleich zwei Bühnen ein buntes Programm für Partylustige, aber auch für die, die einfach mal

abschalten und sich entspannen wollen. Schon am Freitag wird mit rhythmischen Salsa- und Latin Beats gestartet. Abends legt dann ab 19 Uhr DJ Hildegard auf und versorgt das Partyvolk mit Elektro, Dance und Tropical House. Weiter geht’s am Samstag und Sonntag jeweils von 15 – 18 Uhr mit akustischer Live Musik und DJ Karaoke mit DENNY J für alle, die das Mikro lieber selbst in die Hand nehmen. DJ Thunderpussy und DJ MAMA lassen die Area anschließend mit Elektro- und Housemusik beben. Auch das Line-up auf der Livebühne kann sich sehen lassen. Mit dabei u. a.: The Gypsys, Franca Morgano, die mit Magic Affair in den 90ern internationale Erfolge feierte, Marvin Brooks aus Berlin sowie zum Abschluss am Sonntag FLO&CHRIS, die zuletzt auf dem Rosa Montag des Opernplatzfestes mit ihren akustischen Musikeinlagen für Stimmung sorgten. Entspannter geht es in der Chillout Area zu. Die Xtremeties Crew versorgt das Publikum mit Getränken und verhungern kann man auf dem MUF ja ohnehin nicht. Kleiner Tipp: am Ufer der Regenbogenarea kann man sonntags ab 22:30 Uhr das spektakuläre Feuerwerk aus einer atemberaubenden Perspektive betrachten.

25. – 27.8., südl. Mainufer, zwischen Holbeinsteg und Alte Brücke, Frankfurt,

Freitag 16 – 1 Uhr, Samstag 12 – 1 Uhr, Sonntag 12 – 24 Uhr, www.xtremeties.de