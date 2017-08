× Erweitern Foto: www.xtremeties.de Xtremeties Partyboot

„Die wildesten Partys feiert Xtremeties immer auf dem Partyboot“, sagt das Team um Claudia Bubenheim; und so gibt es auch in diesem Jahr wieder eine lustige Bootspartie auf dem Main – zwischen Höchst und Hanau cruist das Partyboot! Heiße Girls, kühle Drinks und Cocktails an der Xtremeties-Cocktailbar auf dem Oberdeck sind schon mal eine gute Voraussetzung, Djane Melanie Morena liefert für die perfekte Party einen frischen Mix aus Vocal- und Ibiza-House mit elektronischen Beats. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten: Das Boot legt um 17:30 Uhr pünktlich ab und kehrt gegen 21:30 Uhr zurück.

6.8., Bootsanlegestelle Eiserner Steg, Mainkai, Frankfurt, Boarding 16:30 Uhr, Abfahrt 17:30 Uhr, Tickets über www.xtremeties.de