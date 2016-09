Work Well Play Well

Die wöchentliche After-Work-Lounge „Work well, play well“ in der Grandseven-Bar des Westin Grand Frankfurt ist ein entspannter Treff zur besten Feierabendzeit. Bewusst wird der frühe Mittwochabend hier nicht als „Afterwork-Party“ angekündigt, sondern als „Afterwork-Lounge“; das bedeutet kleine Snacks, Getränke-Specials und Musik von verschiedenen DJs laden jeden Mittwoch von 17 bis 23 Uhr zum Relaxen, lockeren Gesprächen und zu einem freundlichem „Get together“ in schönster Wohlfühl-Atmosphäre. Dresscode gibt es keinen – lediglich ein charmantes „Wear a smile“ wird vorgegeben. Am 5.10. gibt’s ein Ladies-Special mit einem Shot aufs Haus für alle Ladies und spannenden Drink- und Food-Specials.

5.10., Grandseven Bar im Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 17 – 23 Uhr, www.grandseven.de