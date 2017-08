Welcome back, Comeback!

× Erweitern Foto: Comeback Comeback The Return

Unter neuer Leitung feiert die Bermuda Bar ihr Revival unter ihrem ursprünglichen Namen „Comeback“. Zur großen „Comeback – The Return“-Party gibt’s am 1.9. einen Sekt als Welcomedrink, Fingerfood, Cocktails für 5,50 Euro und Kurze für 2 Euro, an der Bar sind unter anderen Daniel und John für die Gäste da. Als besonderes Eyecandy gibt’s zusätzlich eine Live-Strip-Show. Das Comeback ist „open for everybody“ und ab dem 2.9. dann täglich ab 17 Uhr geöffnet.

1.9., Comeback, Alte Gasse 33, Frankfurt, 21 Uhr