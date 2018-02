× Erweitern Foto: www.djane-kaery.de WarmInsWochenende_Kaery 13 : 18 Querformat

Die Mainzer Party „Warm ins Wochenende“ zählt seit Jahren zu den heißen Fegern der Studi-Partys. Und sie findet zwei Mal im Monat statt: Am 9.2., mitten im Faschingstrubel, bringt DJane Käry den besten Partysoundtrack ins Q-Kaff, am 24.2. mixt Miss Günnie T. Pop, Hip Hop, House und 90er-Hits zu einem runden Paket. Go for it!

9. und 24.2., Q-Kaff, Johann-Joachim-Becherweg 5, Mainz, 23 Uhr, www.schwulenreferat-mainz.de