Foto: SME Warm Ins Wochenende

Nach wie vor beliebt ist die schwul-lesbische Unifete „Warm ins Wochenende“ des Schwulenreferats des AStA der Uni Mainz. Zwei Termine gibt’s monatlich: Im Juli sorgt DJ Britta am 14.7. für top Party-Sounds, am 29.7. ist DJane Günnie T. am Start. Faire Preise, eine feierwütige Crowd und ein hoher Flirtfaktor – was will man mehr? Die Party wird zu Gunsten der „Bar jeder Sicht“ veranstaltet.

14. und 29.7., Q Kaff, Becherweg 5, Uni Mainz, 23 Uhr, www.schwulenreferat-mainz.de