Warm ins Wochenende

Die Mainzer Studi-Party erfreut sich nach wie vor höchster Beliebtheit! Jeden zweiten und vierten Freitag geht’s im Q-Kaff an der Uni mit queeren Sounds von wechselnden DJs im bunten Genremix ziemlich gut zur Sache und man lockt auch Gäste von jenseits der Mainzer Stadtgrenzen an. Unprätentiös, entspannt und lustig – so feiert man „Warm ins Wochenende“.

14. und 28.10., Q-Kaff Uni Mainz, Becherweg 5, Mainz, 22 Uhr, www.schwulenreferat-mainz.de