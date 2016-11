Vertigo

DJ Tibor Birós queere Indie-Pop und -Electro-Party findet ab sofort im Zweimonats-Rhythmus statt; im November ist es wieder soweit, und so rockt Biró mit dem November-Co-DJ barbecute björn den coolen Dancefloor im Silbergold. Auf der Playlist treffen Florence and the Machine auf Peaches, Björk und The Prodigy.

18.11., Silbergold, Heiligkreuzgasse 22, Frankfurt, 23 Uhr, www.silbergold-club.de