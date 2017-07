× Erweitern Foto: Wango The Stall Underwear

Legendär ist die Happy Hour dienstags im Stall, aber auch ein zweites, regelmäßiges Event sollten die Kerle sich im Cruising-Kalender markieren: Jeden letzten Sonntag im Monat schafft das Motto „Underwear or less“ am späten Nachmittag nackte Tatsachen im Stall. Auch wer alle Hüllen fallen lässt: Schuhe sind trotzdem Pflicht im urigen Kellergewölbe. Von 17 bis 22 Uhr läuft das Special, ab dann startet der normale Barabend, für die an- und ungezogenen Männer.

30.7., The Stall, Stiftstr. 22, Frankfurt, 17 – 22 Uhr Underwear (or less), ab 22 Uhr Barabend, www.facebook.com/StallFrankfurt/