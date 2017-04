× Erweitern Foto: gänseblümchen / pixelio.de Tanz in den Mai Blumenkinder im Switchboard

Das Switchboard lässt die Knospen sprießen: Den traditionellen Tanz in den Mai begeht das Switchboard-Team mit Blumenkindern, jeder Menge „Love in the Air“, guten Drinks und schmissiger Musik von DJ (p)tom, der die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte ausgewählt hat. Von Disco-Bump bis Lady Gaga ist alles dabei, was gute Laune macht. Ein kleiner Wermutstropfen schwingt mit: Das Cream Team, das sonntags ab 14 Uhr leckere Kuchen im Switch anbietet, muss an diesem Tag leider entfallen.

30.4., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 21 Uhr, www.switchboard-ffm.de