Alles kann, nichts muss: Die neue Partyreihe „Stereotyp“ möchte mit dem klassischen Klischee der Stereotypen aufräumen und heißt jeden Willkommen – fernab gesellschaftlich bestimmter Geschlechterrollen und Normen. An den Decks spielen Biffy, Paralysis und Carsten Schreiber Deephouse und Techno. Das alles in der coolen Klub-Lounge Oye. Check it!

3.11., Oye, Taunusstr. 19, Frankfurt, 23 Uhr, Instagram: stereotyp.offical