Sportswear- und Lycra-Night

Foto: keifit, pixabay.com, gemeinfrei Sportswear-Night

Fans von Sneaker, Sweatpants, Trainingsanzügen oder hautenger Lycra-Kleidung haben’s schon auf dem Schirm: Am 3.3. treffen sich die Mitglieder der Planetromeo-Gruppen „Sportswear-Night“ und „LycraNight“ zu einer saftigen, die gesamte Nacht dauernden Live-Session in der Mainzer Bluepointsauna. Derber Proll-Charme, Macho-Attitüde oder kecker Jungspund – alles kommt hier gut an! Dresscode und weitere Infos gibt’s über die jeweiligen Gruppen bei Planetromeo.

3.3., Bluepointsauna, Frauenlobstr. 4. Mainz, ab 18 Uhr, www.bluepointsauna.de