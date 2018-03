× Erweitern Foto: FLC Sportaddicts

Nicht nur Leder-Kerle finden ihren Platz beim FLC: Mit „Sportaddicts“ gibt es auch eine Party für Fans von Trainingsanzügen, Socken, Sneakers, Shorts und Macho-Proll-Attitüde. Location ist die Grande Opera, die auch für das Spiel mit Sox’n’Sneaks die geeigneten Räume bietet – für Action oder aber einfach nur zum Zuschauen und Quatschen im Barbereich. Achim und Jürgen, FLC-Mitglieder und Sportaddicts-Organisatoren, erklären im Interview alles Wissenswerte.

Die erste Sportaddicts-Party fand im vergangenen Jahr statt – warum hat es so lange gedauert, bis die zweite Party am Start ist?

Das hat mehrere Gründe: Zum einen wollten wir uns aufgrund des Feedbacks nach der ersten Party noch mehr Gedanken zur Werbung machen, zum anderen ist es nicht so einfach, in der Grande Opera einen freien Tag zu bekommen, der sich auch nicht mit einer anderen Fetischveranstaltung in der Region unmittelbar überschneidet. Zu guter Letzt organisieren wir das aus unserer ehrenamtlichen Vereinstätigkeit heraus in der Freizeit, und es sind vereinsinterne Abstimmungen nötig.

Was habt ihr in Bezug auf die Werbung verändert?

Es hatten sich etliche Jungs gemeldet und mitgeteilt, dass sie gar keine Infos über die Party hatten. Wir hatten die erste Party primär über unsere Homepage und eine geschlossene Facebook Gruppe beworben. Das war dann doch zu wenig. Statt der Gruppe gibt es jetzt eine Seite, die man liken kann.Wir versprechen uns davon eine bessere Verbreitung. Außerdem hängen in diversen Locations in Frankfurt auch Plakate für die Party. Zudem werden wir auch Sportswear Jungs direkt bei Facebook oder Romeo kontaktieren und auf die Party hinweisen.

Der Dresscode ist wichtig – erklärt kurz, was geht und was nicht geht!

Die Schuhe müssen auf jeden Fall Sneakers sein, also Sportschuhe, aber ohne Eingrenzung auf bestimmte Marken. Außerdem muss mindestens ein Teil an Ober- oder Unterkörper klar einer Sportart oder einer Sportmarke zugeordnet werden können – also T-Shirt, Pulli, Windbreaker, Jacke, Short oder Hosen. Es ist auch möglich, Sportswear mit Klamotten zu kombinieren, die von vielen als „Prolloutfit“ angesehen werden. Weit verbreitet sind auch Fußballtrikots, aber auch Rennradfahrer-Outfits, die ja meistens aus Lycra bestehen, sind natürlich willkommen. Die Neopren Fraktion darf auch im Taucheranzug antreten. Allerdings raten wir von Schwimmflossen ab. Die sind an Land doch eher unpraktisch. Trikots und Rennradoutfits gibt es mittlerweile auch bei den Rubber Freaks, auch diese Besucher werden nicht nach Hause geschickt. Was nicht geht: Nur Sneaks und sonst nackt!

Ist Sportswear nicht auch ein passender Dresscode für die Approved-Party?

Bei der Approved Party ist ja der gesamte FLC Dresscode willkommen, also Leder, Rubber, Worker, Army, Skin und Sportswear. Doch die Sportswear Fans sind dort immer nur vereinzelt vertreten. Mag auch daran liegen, dass die „Spielweise“ bei diesen Jungs oftmals eine andere ist. Sich die Sneakers gegenseitig ins Gesicht drücken ist zwischen Leder- und Rubberkerlen vielleicht nicht ganz so prickelnd ...

Was ist der Haupt-Trigger für Sportswear-Fans?

Zum einen der sportliche Style, die ganzen Sneakers und Socken. Und zum anderen das Wissen, unter Gleichgesinnten zu sein und viel Liegefläche für die Spielereien zu haben.

9.3., Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11 – 13, Offenbach, 21 Uhr, mehr Infos über www.flc-frankfurt.de/sportaddicts/ und www.facebook.com/flc.sportaddicts/